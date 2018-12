Informationen zum Unterrichtsangebot

Die Ehrhart-Schott-Schule lädt zum Infoabend ein. Das Technische Gymnasium unterrichtet dreijährig in den Profilen Technik und Management sowie Mechatronik. Die Zugangsvoraussetzung sind eine Versetzung in Klasse 10 oder 11 am G8-Gymnsasium, in Klasse 11 am G9-Gymnasium oder mittlere Reife mit entsprechendem Notenschnitt

Das Technisches Berufskolleg bietet einen zweijährigen Unterricht. Voraussetzung sind dabei die Versetzung in Klasse 10 oder 11 am G8-Gymnasium, in Klasse 11 am G9-Gymnasium oder mittlere Reife.

Der Infoabend der Ehrhart-Schott-Schule beginnt am Donnerstag, 6. Dezember, um 18 Uhr in den Räumen der Schule. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 03.12.2018