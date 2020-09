Informationsabend nur mit Anmeldung

Die Hospizgemeinschaft Schwetzingen bietet zu den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuung am Mittwoch, 9. September, von 18 bis 19.15 Uhr einen Vortrag im Hebelsaal des Hebel-Hauses, Hildastraße 4a, in Schwetzingen an.

Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich unter den Nummern 06202/4 09 10 09 oder 0171/ 8 58 19 87 beziehungsweise E-Mail: hospizgemeinschaft@web.de. Aufgrund der Räumlichkeiten und der Corona-Verordnung können maximal 20 Personen den Informationsvortrag begleiten.

Rechtsgültige, dem aktuellen BGH-Urteil angepasste Vorsorgemappen mit allen notwendigen Vordrucken für die Vorsorge im Alter stehen gegen eine Schutzgebühr von 8 Euro zur Verfügung. Nach dem Vortrag werden die Fragen der Besucher beantwortet. Zusätzlich kann ein kostenloser Beratungstermin zum Ausfüllen der Vordrucke mit dem Hospizbüro vereinbart werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.09.2020