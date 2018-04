Anzeige

Region.Das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises bietet eine kostenlose Informationsveranstaltung zur Kindertagespflege an. Diese findet am Mittwoch, 18. April, von 9.30 bis etwa 11 Uhr im Landratsamt, Kurfürstenanlage 38 bis 40 in Heidelberg, im Sitzungssaal 5. OG statt. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Personen, die sich über die Tätigkeit als Tagesmutter oder Tagesvater informieren wollen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

An dem Vormittag wird ein erster Überblick über die rechtlichen, finanziellen und pädagogischen Rahmenbedingungen vermittelt sowie über die Möglichkeit der Qualifizierung in der Kindertagespflege informiert. Wer Kinder in Tagespflege betreuen will, benötigt die Erlaubnis des Jugendamtes zur Kindertagespflege. Eine weitere Voraussetzung ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Qualifizierungskurs. zg