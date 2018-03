Anzeige

Vielfalt entdecken, Einblicke erhalten, Chancen nutzen, Kontakte knüpfen: Das alles geht auf der 10. Schwetzinger Ausbildungsbörse am Freitag, 16. März, von 9 bis 14 Uhr in der Nordstadthalle. Über 60 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen informieren über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region und geben Schulabgängern einen optimalen Einblick ins Berufsleben.

Oft sind die Vorstellungen vom Wunschberuf bei Schülern noch sehr ungenau, oder es ist gar nicht bekannt, was für vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten es gibt. Antworten auf viele Fragen gibt es auf der Ausbildungsbörse: Mit umfassenden Informationen über Berufe und deren Zukunftschancen, mit Tipps zur Bewerbung, mit vielen persönlichen Kontakten zu Ausbildungsbetrieben und mit der Möglichkeit, sich für Praktika „zum Reinschnuppern“ zu bewerben. Vorteil: Die Leute, die später für die Ausbildung zuständig sind, erhalten einen ersten Eindruck von Interessenten.

Nicht nur für Schulabgänger

Die Ausbildungsbörse richtet sich an Schulabgänger aller Schularten sowie deren Eltern, an Studienabbrecher und Quereinsteiger, an Lehrkräfte und alle Interessierten. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt!