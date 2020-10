Infostellen sind geschlossen

Alle Informations- und Annahmestellen der Finanzämter werden wegen des starken Anstiegs der Infektionszahlen in Baden-Württemberg ab diesem Dienstag, 20. Oktober, geschlossen - dazu zählt auch Schwetzingen. Das schreibt die Oberfinanzdirektion Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Wegen des starken Anstiegs hat das Landeskabinett die dritte und damit höchste Corona-Warnstufe ausgerufen. Die Steuerverwaltung Baden-Württemberg hat sich deshalb dazu entschlossen, die Infostellen der Finanzämter für den Besuchsverkehr bis auf Weiteres zu schließen.

Kontaktformular online

Bürger können bei ihrem Finanzamt einen Termin für ein telefonisches Gespräch vereinbaren. In Ausnahmefällen kann nach vorheriger Terminvereinbarung auch ein Besuch im Finanzamt ermöglicht werden. Bürger können außerdem das Kontaktformular ihres für sie zuständigen Finanzamts verwenden. Damit steht neben Elster und DE-Mail ein weiteres Angebot einer sicheren und kostenfreien Übermittlung von Nachrichten zur Verfügung. Auch Anlagen können bis zu einer Größe von 15 Megabyte angefügt werden. Sollte dies nicht ausreichen, besteht die Möglichkeit, das Kontaktformular mehrmals auszufüllen und zu übermitteln. Das Kontaktformular gibt’s unter https://Kontakt.fv-bwl.de.

Für Fragen zur Steuererklärung können Bürger außerdem den Steuerchatbot der baden-württembergischen Steuerverwaltung zur Unterstützung nehmen. Der Chatbot steht unabhängig von den Servicezeiten des jeweiligen Finanzamtes rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Den virtuellen Assistenten in Sachen Steuern erreichen Sie unter steuerchatbot.digital-bw.de.

Zusätzlich hat die Steuerverwaltung Baden-Württemberg Erklärvideos für Interessierte im Einsatz. Kurz und prägnant wird jeweils dargestellt, was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Möglichkeiten das Steuerrecht bietet. Die Erklärvideos gibt es im Internet auf der Startseite der Oberfinanzdirektion Karlsruhe und dem Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg.

