Infotruck mit Odar und Gratis-Waffeln

Die Europawahl ist entscheidend dafür, wie wir in Zukunft leben werden, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Mit Infotrucks sind die Sozialdemokraten mit über 800 Terminen an mehr als 60 Tagen bundesweit unterwegs. In die Spargelstadt kommt der Truck am morgigen Mittwoch, 8. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr, auf den Wochenmarkt in der Mannheimer Straße (vor der Sparkasse). Mit dabei werden die regionale SPD-Europakandidatin Dominique Odar sowie Gemeinderatskandidaten der SPD Schwetzingen sein. Und: Neben Informationen zur Europawahl gibt es auch belgische Waffeln – kostenlos versteht sich.

Die SPD wirbt für ein soziales und ein friedliches Europa, in dem gute Löhne und Arbeitsbedingungen, grenzüberschreitender Umweltschutz, Gleichberechtigung und gute Bildung zum gemeinsamen Wertekanon gehören. Für die Sozialdemokraten ist klar: Europa ist die Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit, heißt es abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.05.2019