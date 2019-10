„Inhalte wichtiger als Formulierungen“

„Irritation brach bei der Gemeinderatssitzung unter den Mitgliedern des AfD-Stadtverbandes aus, als die Grünen wiederholt monierten, dass in der Hauptsatzung der Stadt keine Unterscheidung der Geschlechter bei Funktionsbezeichnungen wie Oberbürgermeister stattfände“, so heißt es in einer Pressemitteilung des neu gegründeten AfD-Stadtverbandes, der nicht im Gemeinderat vertreten ist.

Die Grünen hätten bemängelt, dass nicht in weibliche und männliche Form aufgespaltet werde. „Konsequenterweise hätten sie dann auch das in ihren Augen vorhandene dritte Geschlecht Divers einfordern müssen. Aber wie bezeichnet man einen diversen Oberbürgermeister? Oder wie schreibt man ihn (es) dann an?“, steht es in dem AfD-Schreiben, unterzeichnet von deren Sprecher Andreas Clewe. Allgemeiner Tenor unter den Mitgliedern sei, dass es wichtiger sei, über die Inhalte einer Satzung zu sprechen, als Zeit über Formulierungen zu verschwenden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.10.2019