Initiator des privaten Testzentrums ändert Pläne

Schwetzingen.Die für vergangenen Samstag geplante Eröffnung eines Corona-Testzentrums in Schwetzingen ist auch für einen späteren Zeitpunkt aufgegeben worden. Betreiber Jonas Seidel hat das Projekt endgültig zur Seite gelegt, weil mit der Stadt keine lösungsorientierte und professionelle Zusammenarbeit möglich gewesen sei, teilte er unserer Redaktion am Telefon mit.

Stadt moniert fehlendes Konzept

Am Samstag war der Geschäftsführer des Mannheimer Logistikdienstleisters SI Trading GmbH noch zuversichtlich gewesen, für den Veranstaltungsort im Industriegebiet Hirschacker eine konstruktive Lösung zu finden. Die Stadt hatte kurz vor der Eröffnung nämlich moniert, dass für das Testzentrum noch kein genehmigungsfähiges Konzept vorliege. Seidel hatte sich dabei vor allem an der Wortwahl von Bürgermeister Matthias Steffan gestört sowie an dem Vorwurf, durch ein bislang fehlendes Hygienekonzept sei das im Testzentrum arbeitende Personal nicht ausreichend geschützt. „Die Tür ist nun endgültig zu. Wir sehen keine Grundlage mehr für eine vernünftige Zusammenarbeit“, so Seidel. Es habe nur einmal ein informelles Gespräch mit dem Bürgermeister gegeben. Vor Ort hätten sich weder Vertreter des Ordnungsamtes noch des Bauamtes blicken lassen.

„Die Angriffe haben uns sehr verwundert. Wenn Bürgermeister Steffan das Konzept gelesen hätte, wüsste er was drinsteht“, schimpft Seidel. Jetzt wolle man weitere Standorte vorantreiben. Es gebe schließlich noch andere Gemeinden, die Interesse an einem Corona-Schnelltestzentrum hätten. Er bedauere das Aus, weil für Schwetzingen bereits „Hunderte Mitarbeiter von Baufirmen“ zum Test angemeldet gewesen seien. Sein Unternehmen habe inklusive der vorgehaltenen Tests wohl einen fünfstelligen Betrag in den Sand gesetzt.

„Wir haben in der derzeitigen Situation keine Zeit, gegen Windmühlen anzukämpfen, vor allem wenn die Sache dann noch auf Facebook negativ kommentiert wird“, so Seidel. Er habe mit seiner Initiative einen privatwirtschaftlichen Ansatz gegen die Corona-Pandemie zeigen wollen.

Für den Rhein-Neckar-Kreis seien zurzeit keine Zentren geplant, das Unternehmen werde die nächsten Projekte in Hessen verwirklichen. Den Vorwurf, kein Interesse an einer solchen Einrichtung zu haben, weist Bürgermeister Matthias Steffan weit von sich. Die Stadt habe von der geplanten Eröffnung aus Presseberichten erfahren. Bauordnungsrechtlich sei eine solche Einrichtung des Gesundheitswesens an dieser Stelle gar nicht zulässig. „Wir waren bereit, eine Duldung für das Testzentrum an dieser Stelle auszusprechen, wenn ein mit dem Gesundheitsamt abgestimmtes Konzept vorgelegen hätte. Wir machen das ja für die Menschen.“ Was passiere beispielsweise mit denen, die positiv getestet werden, habe er zuerst wissen wollen. Das habe der Betreiber nicht ausreichend erklären können.

