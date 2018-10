Innenstadt als groovende Musikmeile

Der laue Herbstabend passte perfekt: Schwetzingens Innenstadt war am Samstagabend quasi eine einzige groovender Musikmeile beim Kneipenjazz in insgesamt zehn durchweg gut besuchten Lokalitäten. Dabei war der Begriff Jazz weit gefasst, der Stilmix ebenso vielfältig wie reizvoll – er reichte von Blues, Swing, Rock, Pop, Soul und Funk über Salsa, Calypso, Samba, Reggae, Bossa Nova bis hin zu Folk und Mundartliedern – und eben dem klassischen oder auch experimentellen Jazz. „Es geht um Musik, qualitativ gute Musik“, erklärte Ralf Eichhorn von der Jazzinitiative die Intention bei der Zusammenstellung.

Der Kneipenjazz ist im Oktoberprogramm der Stadt eine feste Größe. „Oje, schon lange, es könnten schon zehn Jahre sein“, überlegte Tolga Tanyeri, als ihn ein Gast fragte, wie lange es den Kneipenjazz schon gebe. Weit gefehlt: 2006 war die erste Auflage – und schon damals war der „Fässl“-Wirt mit von der Partie. Das Lokal in der Mannheimer Straße war für diejenigen Kneipenhopper der Startschuss, die aus Richtung Norden in die Stadt kamen und so das erste Set mit dem vermeintlich unbekannten Trio „Dschässlong“ begannen“, hinter dem sich aber drei echte Lokalmatadore verbergen: Klaus Zorn, Peter Pfeuffer und Landtagsabgeordneter Manfred Kern kennt man von vielen Auftritten und Formationen der Region.

Ein legendärer Schlagzeuger

Der südliche Zipfel des Kneipenjazz war der „Grüne Hof“. Dort war beim ersten Set richtig was los, denn den Auftritt des legendären Schlagzeugers Allen Blairman (zusammen mit Saxofonist Olaf Schönborn und Bassist Tilman Oberbeck) wollten viele zurecht nicht verpassen. Später wurde es ein bisschen leerer, weil der Weg hinaus in die Zähringer Straße doch etwas weit war und sich rund um den Schlossplatz schneller die Lokalität wechseln ließ.

Im „Walzwerk“ spielten beim Kneipenjazz zum ersten Mal „Mocábo“, für die Schwetzingen aber beileibe kein Neuland war: „Früher haben wir schon draußen auf dem Schlossplatz bei der Fiesta Mexicana gespielt“, erinnerte sich Gitarrist Harald Wester. Der Auftritt am Samstag machte der Band um die brasilianische Sängerin Juliana Blumenschein richtig Laune. Denn das Publikum war von den lateinamerikanischen Rhythmen angetan: „Den Leute gefällt’s, wir kriegen viel Applaus,“ freute sich Wester.

Und zu jedem Set kamen wieder neue Gesichter, die aus dem „Aposto“ herüberliefen, wo „Nice Preiß“ um Bandleader Uli Preiß und Sängerin Maren Kips (kleines Bild) mit einer Mischung aus R&B, Pop, Rock und Jazz aufwarteten. Oder aus dem „Kaffeehaus“, wo Gerd Baier zusammen mit den instrumentalvirtuosen Mario Fadani und Dirik Schilgen als „Gerdband“ für echten, unverwechselbaren Jazzsound sorgte. Allerdings war es hier so, dass die Musik für Teile des Publikums nur eine nette Untermalung des abendlichen Kneipenbesuchs darstellte, während zum Beispiel einen Steinwurf weiter im „Quadrato“ alles auf den grandiosen K. J. Dallaway mit seiner nicht weniger famosen Band konzentriert war. Viele blieben den ganzen Abend dort, Platz war nur selten zu bekommen, was aber nicht schlimm war: Denn draußen vor den Fenstern war der Genuss optisch und musikalisch genauso groß.

Ein überzeugender Joker

Ein wenig überrascht wurden viele, dass im „Grünen Baum“ entgegen der Werbung im Flyer doch Livemusik war. „Als wir die Planung gemacht haben, wussten wir nicht, wie es mit dem ,Grünen’ wegen des bevorstehenden Verkaufs weitergeht“, erklärte Ralf Eichhorn. Doch jetzt geht es eben weiter und Gastronom Ali Ghawami zauberte kurzfristig mit Kathi Presser und ihrer Band einen echten Joker aus dem Hut. „Die sind echt klasse“, klatsche Jürgen Baumgartner aus Schwetzingen begeistert Beifall. „Und dabei spielen die heute zum ersten Mal zusammen“, verwies er auf den Schlagzeuger Andreas Briefs, den Kathi Presser erst kurzfristig an Land gezogen hatte.

Passend zur Lokalität sorgte im „Havana“ Ignez Carvalho für südamerikanisches Flair und hatte mit dem Speyerer Christoph Stadtler einen Ausnahmekönner an der Gitarre an ihrer Seite. Ausnahmekönner waren reich gesät am Samstag, denn auch in der ebenfalls gut besuchten „Planke“ wo mit Percussionist Thomas Hammer, dem Oftersheimer Tommy Engelhart (Saxofon) und Gitarrist Werner Goos drei Instrumentalisten der Extraklasse am Werk waren.

Am vollsten war es schließlich im „Blauen Loch“, wo es auch am längsten ging: Denn dort feierte die Band „Hogweed“ nach über 30 Jahren ihr Schwetzinger Comeback, nachdem sie im Vorjahr in Hockenheim ihr Reunion-Konzert nach drei Jahrzehnten Pause gegeben hatten. So kamen viele Weggefährten vorbei und fühlten sich bei den Songs der Progressive-Rock-Altmeister in alte Zeiten versetzt.

„Echt Wahnsinn, wer alles da war“, war der schon lange in Berlin lebende Keyboarder Michael Busch begeistert, nachdem weit nach Mitternacht die letzte Zugabe erklungen war – der Schlussakkord unter einem stimmungsvollen Kneipenjazz-Abend. „Alles perfekt, alles super gelaufen“, zog Mitorganisator Ralf Eichhorn eine positive Bilanz. Dem ist nichts hinzuzufügen.

