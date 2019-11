Innovativer, frischer und unkomplizierter Genuss

Mit einem Eintrag in der Deutschlandausgabe 2020 des Gault & Millau, steht Schwetzingen erneut in einem der einflussreichsten Restaurantführer. Das Gastronomiekonzept von „möbius lebensmittel.punkt“ in der Kurfürstenstraße 22 wurde zum zweiten Mal in der Kategorie „Pop“ gewürdigt. Das schreibt das Feinkostgeschäft in einer Pressemitteilung.

Mit der neuen Pop-Kategorie öffnete sich Gault

...