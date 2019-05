Insekten zählen und melden

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Was summt, brummt und krabbelt durch Garten und auf dem Balkon, am Bach und auf der Wiese? Unter dem Motto „Zählen, was zählt“ ruft der Naturschutzbund (Nabu) den zweiten Insektensommer aus. Gezählt wird von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 9. Juni, sowie von Freitag, 2., bis Sonntag, 11. August. Zählen kann man fast überall: Geeignet sind Garten, Balkon, Park, Wiese, Wald, Feld, Teich, Bach oder Fluss. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Gezählt wird eine Stunde lang. Der optimale Tag ist ein sonniger, warmer, trockener und windstiller Tag.

Die Mitmachaktion ist die größte Insektenzählaktion in Deutschland. Naturfans sind aufgerufen, die Summer, Brummer und Krabbler in ihrer Umgebung zu beobachten und unter www.insektensommer.de zu melden. Meldungen sind auch über die kostenlose App „Insektenwelt“ möglich.

Auf 16 Arten besonders achten

Ziel des Insektensommers ist es, auf die Bedeutung der Insekten aufmerksam zu machen und für den Schutz dieser Tiergruppe zu sensibilisieren. Jeder Sechsbeiner kann gemeldet werden. Auf 16 in Deutschland häufig vorkommende Arten soll besonders geachtet werden. Darunter sind vier Tagfalter – Admiral, Tagpfauenauge, Schwalbenschwanz und Kleiner Fuchs. Hinzu kommen die drei Wildbienen Ackerhummel, Steinhummel und Holzbiene, zwei Käfer – Asiatischer Marienkäfer und Sieben-Punkt-Marienkäfer – sowie zwei Wanzen, nämlich die Lederwanze und die Streifenwanze. Dazu noch die Hainschwebfliege, die Florfliege, die Blutzikade und die Blaugrüne Mosaikjungfer als Libellenart sowie das Grüne Heupferd als Laubschrecke. Die Ergebnisse wertet der Nabu aus und veröffentlicht sie zeitnah. zg

Info: Mehr Infos und Termine unter www.insektensommer.de.

