Instrument erlernen

Die Musikschule Bezirk Schwetzingen startet ab Januar 2021 mit einer neuen Streicherklasse.

Mitmachen können Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen der Gemeinden Eppelheim, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen, die von Beginn an gemeinsam in einer großen Gruppe Violine, Viola, Violoncello oder Kontrabass lernen möchten. Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Die Streichinstrumente werden von der Musikschule für die Dauer des Projekts (zwei Jahre) kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Unterricht findet ab 15. Januar immer freitags von 14.30 bis 16 Uhr (Doppelstunde) im Franz-Danzi-Saal des Kulturzentrums, Mannheimer Straße 29 in Schwetzingen, statt.

Anmeldungen werden schriftlich bis 11. Dezember im Sekretariat der Musikschule, Mannheimer Straße 29, 68723 Schwetzingen, unter dem Stichwort „Streicherklasse“ entgegengenommen. zg

