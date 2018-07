Anzeige

Der Tag der offenen Tür in der Musikschule findet am Sonntag, 8. Juli von 14.30 bis 17 Uhr in der Mannheimer Straße 29 statt. Ab 14.30 Uhr haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, Instrumente unter der Anleitung von qualifizierten Lehrern auszuprobieren und Fragen etwa zu Unterricht, Instrumentenbeschaffung oder Kosten zu stellen. Für das ab Oktober beginnende neue Musikschuljahr werden Anmeldungen angenommen. Über drei Etagen stehen den Besuchern Fachlehrer folgender Fächer mit Rat und Tat zur Verfügung: Musik für Eltern und Kind ab dem sechsten Lebensmonat, Musikalische Früherziehung für Drei- oder Vierjährige, Block- und Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Saxofon, Trompete, Posaune, Akkordeon, Klavier, Harfe, Violine, Viola, Violoncello, Gitarre, E-Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und Gesang.

Ab sofort werden Anmeldungen für das Instrumentenkarussell entgegengenommen, welches neu ab 1. Oktober immer donnerstags von 15 bis 15.45 Uhr in der Musikschule stattfindet. Kinder im Instrumentenkarussell erhalten in kleinen Gruppen „Schnupperunterricht“ in den Fächern Block- und Querflöte, Violine, Violoncello, Gitarre, Klavier, Schlagzeug, Oboe, Trompete, Posaune und Klarinette. zg

Info: Weitere Informationen beim Tag der offenen Tür vor Ort und unter www.musikschule-schwetzingen.de