Integration wird fachmännisch koordiniert

Thulashaa Thirukailasapathy ist seit 1. August neue Integrationsmanagerin im Schwetzinger Integrationszentrum in der Heidelberger Straße. Sie kommt für Inzunza de Vargas, die in den Mutterschutz geht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beim gemeinsamen Termin im Rathaus bekräftigten Stadt, Caritas und Diakonie ihr gemeinsames Ziel, die Zusammenarbeit über den 30. September dieses Jahres hinaus fortzusetzen. Das Integrationszentrum wurde im Oktober 2017 eröffnet. Das Sozialministeriums des Landes hat angekündigt, den Förderzeitraum auf insgesamt 60 Monate zu erhöhen. Damit ist eine Verlängerung bis zum 30. September 2022 realistisch, auch wenn die Antragsfristen aufgrund bisher fehlender Fördermodalitäten sehr knapp ausfallen werden. Bürgermeister Matthias Steffan und Pascal Seidel, Ordnungsamt, lobten in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit von Frau Inzunza de Vargas und Kpatcha Sogoyou im Integrationszentrum mit dem städtischen Integrationsbeauftragten, Markus Liu-Wallenwein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.08.2020