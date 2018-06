Interkulturelles Fest im Sinne Carl Theodors

Anzeige

Ebenso vielfarbig wie der Schlossgarten selbst soll das Interkulturelle Fest werden, dessen Schauplatz die kurfürstliche Parkanlage am Samstag, 30. Juni, sein wird. Bereits zum dritten Mal versammeln sich dann Kulturinitiativen aus vielen Ländern, die in der Kurpfalz aktiv sind, um den Austausch untereinander zu fördern. „Ein Fest an einem Ort wie dem Schlossgarten, zu dem Angehörige der vielfältigen, hier vertretenen Kulturen und Nationen eingeladen, aber auch selbst unter den Einladenden sind, fördert die Integration und den sozialen Zusammenhalt“, sagte Mit-Ideengeber Manfred Kern im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Programm beim Interkulturellen Fest Der Festumzug beginnt um 14 Uhr und führt vom Schlosstor zum Open-Air-Gelände auf der Blumenwiese. Dort führt der Verein Churfürstlicher Hofstaat Schwetzingen um 14.15 Uhr historische Tänze auf. Um 14.30 Uhr eröffnen Finanzstaatssekretärin Gisela Splett und der Landtagsabgeordnete Manfred Kern offiziell das Fest. Der Verein Griechische Gemeinde Schwetzingen führt um 15 und 18 Uhr volkstümliche Tänze auf. Der türkische Chor „Happy Kanak Stars“ wird um 15.30 Uhr auf der Bühne stehen. Ab 16 Uhr wird es wild: Der Verein Capoeira Schwetzingen präsentiert eine Kampfsportvorführung. Die Tanzgruppe des Chinesischen Kulturzentrums Rhein-Neckar tritt um 16.30 und 18.30 Uhr auf. Um 17 Uhr steht der gemischte Chor „Alive Vocals“ aus Schwetzingen auf der Bühne. Das Saxofonensemble „La-Sala-Quartett“ ertönt um 17.30 Uhr. Um 19 Uhr begeistert das Kern-Pfeuffer-Diebold-Hammer-Ensemble mit Musik. Das „Fischlabor“ unterhält ab 20 Uhr mit Percussion, Gesang und Rhythmen aus aller Welt. Auf der Blumenwiese und bei der Moschee warten zudem zahlreiche Aktionen: Der Churfürstlicher Hofstaat organisiert historische Spiele für Kinder und auch die Maltester Hilfsdienste haben ein Programm für die Kinder vorbereitet. Ab 15.30 Uhr findet im Kreuzgang der Moschee eine Märchenstunde mit Geschichten der Gebrüder Grimm, frei erzählt von Johanna Senn-Dietrich, statt. Das gastronomische Angebot im Zeltdorf auf der Blumenwiese lockt mit Speisen und Getränken aus China, Griechenland, der Türkei und Brasilien. cao

Bei künstlerischen und sportlichen Vorführungen auf der Bühne des Open-Air-Geländes – der Blumenwiese –, gastronomischen Angeboten aus allen Ecken der Erde, einem reichen Kinderprogramm und freiem Eintritt in den Schlossgarten werden deshalb am letzten Junisamstag viele Menschen im Schlossgarten erwartet, wie es in einer Pressemitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg heißt. Nach dem Festumzug vom Schlosstor zur Blumenwiese wird das Interkulturelle Fest von Finanzstaatssekretärin Gisela Splett gemeinsam mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Manfred Kern eröffnet.

Das Projekt als Angebot für den interkulturellen Austausch stieß bereits bei seiner Premiere vor fünf Jahren mit rund 10 000 Besuchern auf große Resonanz. Mittlerweile kooperieren die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zum dritten Mal mit der Arbeitsgemeinschaft der Kulturvereine Schwetzingen und Umgebung.