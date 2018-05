Anzeige

In diesem Sommer wird das hiesige Schloss mit seinen Barockfassaden und seiner einzigartigen Gartenarchitektur zum siebten Mal Mittelpunkt konzertanter und pyrotechnischer Inszenierung. Zum Ausklang des Mannheimer Sommers 2018 gibt es am Samstag, 21. Juli, ab 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr) eine Operngala unter freiem Himmel mit einem partiturgerechten Synchronfeuerwerk zur Musik im Finale, heißt es seitens des Veranstalters „Yellow Concerts“ in der Ankündigung zu „Schloss in Flammen“.

Solisten des Nationaltheaters singen die schönsten und bekanntesten Arien und Szenen aus bekannten Opern. Der enge Bezug Mozarts zur Kurpfalz und die musikalische Tradition Mannheims ist für den Moderator und Comedian Christian „Chako“ Habekost eine ganz besondere Herausforderung.

Das Nationaltheater Mannheim richtet im Juli 2018 einen musikalischen „Mannheimer Sommer“ aus. Den Abschluss bildet traditionsgemäß die Operngala „Schloss in Flammen“. Solisten des Mannheimer Opernhauses werden eine festliche Gala-Atmosphäre in den Nachthimmel von Schwetzingen zaubern, bevor der Abend in einem gigantischen Synchronfeuerwerk endet. Es ist ein Fest für die Sinne, wenn die Gala als ein Gesamtkunstwerk aus Landschaft, Musik, Architektur und Himmel ausklingen wird.