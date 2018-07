Anzeige

Der Breitbandausbau in Baden-Württemberg gewinnt weiter an Dynamik: Innenminister Thomas Strobl, der auch für Digitalisierung zuständig ist, überreichte die Förderbescheide an die Zweckverbände und Kommunen. Auch der Rhein-Neckar-Kreis profitiert: Das Land unterstützt den Ausbau schnellerer Internetleitungen mit 841 148 Euro, wie das Ministerium mitteilte.

Den hiesigen Grünen-Abgeordneten Manfred Kern freut’s: „Eine flächendeckende Versorgung mit Turbo-Internet ist für unsere Bürger inzwischen fast so wichtig wie Wasser und Strom und schafft eine zentrale Grundlage für den langfristigen Erfolg unserer Wirtschaft im Zeitalter der Digitalisierung“, so Kern. zg