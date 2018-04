„Into the Ark“ als Einheizer

Anzeige

Seit fünf Jahrzehnten steht Tom Jones erfolgreich auf der Bühne. Und immer noch begeistert er sein Publikum als begnadeter Live-Performer mit einem schier unermesslichen Repertoire an Hits. In diesem Sommer kommt er zu einigen wenigen Konzerten nach Deutschland, am Samstag, 4. August, auch in den Schwetzinger Schlossgarten. Als Special Guest konnte jetzt das Duo „Into the Ark“ um 20 Uhr für die Eröffnung des Abends verpflichtet werden.

Dane Lloyd und Taylor Jones aus Blackwood in Südwales hatten kürzlich Platz zwei bei „The Voice UK“ belegt und eine erste Tour durch das Vereinigte Königreich gestartet – ein Großteil der Konzerte war ausverkauft.

Dane und Taylor kennen sich, seit sie Teenager sind und lieben das Songschreiben und die handgemachte akustische Musik. Sie fuhren mit einem Kleinlaster durchs Land, klappten die Ladefläche auf und spielten und sangen Spontankonzerte. 2016 veröffentlichten sie die beiden Singles „My Ghost“ und „Brightest Creatures“. Und jetzt sind sie also bald als Support von Tom Jones in Deutschland unterwegs.