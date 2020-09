Ira Diehr wartet im „Wohnzimmer“

Das erste Wohnzimmerkonzert bringt am Samstag, 19. September, ab 20 Uhr wieder Musik in die Wollfabrik in Schwetzingen. Ira Diehr und Band werden für schöne Stunden mit lässigen Klängen sorgen. Einlass ist um 19 Uhr, es gibt noch Tickets für 30 Euro an der Abendkasse.

Ira Diehr stand schon mit vielen bekannten Gesichtern auf der Bühne, darunter Bobby Kimball, Mel C, Marianne Rosenberg, Max Mutzke und Edo Zanki. Sie liebt es mit den Musikern eine Einheit zu werden, etwas zu erschaffen, kreativ zu sein und sich live zu verlieren. Sie erzählt Geschichten, die die Gäste aus dem Alltag holen und setzt Emotionen frei, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dabei ist Michael Germer am Schlagzeug, der unter anderem mit Sydney Youngblood, den Wea-ther Girls und Gregor Meyle gearbeitet hat. Willy Wagner am Bass spielte in der Rio Reiser Band und war mit seiner eigenen Formation viel gebuchter Support-Act für Stars wie Michael Jackson, Ringo Starr, Fugees, The Cure, Robby Williams, Brian Adams, Celine Dion und Herbert Grönemeyer. Tobi Reiss (Keyboard, Gesang) war unter anderem mit Laith Al Deen und Paul Young unterwegs. Stefan Kahne (Gitarre, Gesang) ist ebenfalls in der Region bestens bekannt. Zuletzt war er mit dem „Voice-of-Germany-Gewinner“ Andreas Kümmert auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nicole Hadfield setzt stimmliche Akzente.

Unterstützung für Musikkultur

Mit diesem Konzert sollen Profimusiker aus der Metropolregion und die Wollfabrik als Musikclub unterstützt werden, denn die Musikkultur und die -szene sollen auch nach der Corona-Pandemie weiterleben. Mit dem Besuch dieses Konzertabends trägt jeder Gast dazu bei, dass die Musikkultur gefördert wird. Das Konzert organisieren Ira Diehr und Michael Germer. zg

