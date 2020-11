Irrtümer beim Mietrecht

Der Vortrag über Mietrecht aus Vermietersicht beschäftigt sich am Donnerstag, 12. November, in der Volkshochschule mit den Gestaltungsmöglichkeiten eines Vermieters über den Mietvertrag, heißt es in einer Pressemitteilung.

Außerdem zeigt Rechtsanwalt Dr. Jürgen Grimm die größten Irrtümer auf, denen ein Vermieter bei dem Abschluss, der Gestaltung und der Beendigung eines Mietverhältnisses unterliegen kann.

Angesprochen werden zudem Probleme bei Schönheitsreparaturen, Mieterhöhung und der Vertragsbeendigung. Der Vortrag bietet dazu von 18.30 bis 20 Uhr Tipps. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.11.2020