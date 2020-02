Islam als Stresstest für Deutschland?

„Neben unkontrollierter Zuwanderung, innerer Sicherheit und umstrittenem Multilateralismus in der Außen- und Verteidigungspolitik ist der politische Islam das gegenwärtig größte Problem der deutschen Politik“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative Aufbruch 2016. Susanne Schröter, Professorin für Ethnologie an der Universität Frankfurt und Initiatorin einer öffentlichen Debatte über das Kopftuch als Symbol weiblicher Unterwerfung, hat zu dieser Frage ein aufrüttelndes Buch geschrieben: „Politischer Islam. Stresstest für Deutschland“.

Auf der nächsten Mitgliederversammlung von Aufbruch 2016 wird Dr. Gunter Zimmermann am Dienstag, 11. Februar, 19.30 Uhr, in der Gaststätte „Xia Garden“, Ketscher Landstraße 11, die Streitschrift vorstellen. Interessierte Zuhörer aus allen Parteien und politischen Richtungen sind willkommen. Es wird auch diskutiert. zg

