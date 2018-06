Islam und Demokratie im Widerspruch?

Anzeige

Diesmal beschreibe Abdel-Samad in einem geschichtlichen Rückblick die Ankunft der ersten türkischen („muslimischen“) Migranten in der Bundesrepublik, die gewissermaßen als „Saisonarbeiter“ empfangen worden seien.

Jahrzehntelang sei von „Gastarbeitern“ gesprochen worden, weil niemand mit der dauernden Anwesenheit und dem Bleiben in Deutschland gerechnet habe. Diese Vorstellung habe sich jedoch spätestens mit dem Familiennachzug als unhaltbar erwiesen. In der Zwischenzeit seien jedoch „in den Milieus, in denen die Gastarbeiter ihre Sitten und ihre Unsitten hätten ausleben können, Parallelgesellschaften entstanden, die mit der deutschen Gesellschaft wenig Berührungspunkte gehabt hätten, so Welzel in seinem Referat: „Darum unterstützen heute auch deutsche Nationalspieler ihren Präsidenten Tayyip Recep Erdogan“, so Welzel.

Fundamentalisten eingeladen

Die weiteren Reaktionen des deutschen Staates, erklärte Welzel, seien nach Abdel-Samad durch Panik gekennzeichnet gewesen. Zu einer von ihm geschaffenen Islamkonferenz hätte der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble die konservativen, fundamentalistischen Islamverbände eingeladen, die um jeden Preis die Integration der aus der Türkei oder anderen islamischen Ländern stammenden Migranten verhindern wollten: „Die Bundesrepublik fördert diese Gegner einer offenen Gesellschaft mit Millionenbeträgen und lässt die Menschen allein, die sich vom totalitären Glaubenssystem emanzipieren wollen.“

Ein Beispiel dafür sei auch „die Verabsolutierung des Popanzes Religionsfreiheit“, die nach Abdel-Samads Auffassung der Meinungsfreiheit verfassungsmäßig vollkommen untergeordnet sei: „Religionsfreiheit ist keine Narrenfreiheit. Wenn ein Vater seine Tochter mit einem Kopftuch in die Kita oder in die Grundschule schickt oder wenn er sie daran hindert, am Schwimmunterricht teilzunehmen, verletzt er sie in der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Diese Freiheit darf aber nicht im Namen der Religionsfreiheit ausgehebelt werden“, heißt es weiter.

Abdel-Samad sei nicht pessimistisch, schloss Welzel. Integration sei nach ihm möglich, wenn der Staat nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten rigoros darauf bestehe und dies in seinen wichtigsten Institutionen Schule, Justiz und Polizei konsequent durchführe. Vorausgesetzt sei dabei verständlicherweise wie in den Vereinigten Staaten die Bereitschaft der „Angekommenen“, sich zu assimilieren und zu integrieren. Es wurde noch lebhaft diskutiert. zg

