Ist alles schön knackig und frisch

Der Herbst zieht in das Land. Endlich kann geerntet werden, was vor Monaten gesät wurde. Die Bäume hängen voll mit Birnen, Äpfeln und Pflaumen. Die Gärten laufen über mit Kartoffeln, Zucchini und vielem anderen. Es ist reichlich. Eigentlich viel zu viel. Wie bringen wir diese Ernte gut über den Winter? Wie halten wir alles frisch und knackig?

Am Sonntag, 27. September, wird im Erntedankgottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche auf den Ertrag der vergangenen Wochen und Monate geschaut. Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen stellt aber auch die Frage nach den geistigen Früchten? Was haben die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit diesen gemacht? Sind auch die noch knackig und frisch? Musikalische Leckerbissen serviert Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer an der Orgel. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.09.2020