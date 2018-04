Anzeige

Heute mundet der Spargel, gibt Liesel dann noch ein Rezept preis. Getränke sind Bier und Wein, weil Wasser viel zu gefährlich ist. Wild oder Fisch gibt es reichlich. Die Küchenjungen müssen den Kaninchen den Kopf abhacken und das Fell abziehen. Das Rebhuhn will gerupft werden. Die Zuckerbäcker stellen dazu leckere Torten her.

Wenn der Kurfürst später am Abend an einer Kordel zieht und ein Glöckchen ertönt, eilen die Diener herbei. Das Bett im Schlafgemach ist kurz, der Kurfürst schläft im Sitzen. Hinter einer Tür sind Leibstuhl und Bidet. Der Kübler muss den Nachttopf saubermachen. Der Armleuchter hält die Kerze. Kammerzofe Käthe hat der Magd von den Seidentapeten erzählt. In der Wand ist eine Tür eingelassen, dahinter führt eine Treppe in den Garten. Kurfürst Carl Theodor liebt einsame Morgenspaziergänge in seinem Schlossgarten. 1774 lauern ihm Räuber auf und nehmen ihm alles ab, was er bei sich trägt, tratscht die Küchenmagd und verteilt Apfelschnitze an ihre Gäste.

Mit sechs Jahren erwachsen

Gemälde an den Wänden zeigen die Nachkommen des Kurfürsten. Mit sechs Jahren sind die Prinzessinnen erwachsen. Die schlanke Wespentaille sei kein Zuckerschlecken, warnt die Magd die Mädchen, die bei der exklusiven Führung ins Staunen kommen. Zwischendrin gibt es eine Stärkung. Liesel hat in ihrem Korb Einback für alle dabei. Im Spielzimmer liegen Karten und Würfel auf den Tischen. Mit der Hygiene haben es die Herrschaften nicht so. Es wird viel gepudert. Wasser gilt als schädlich. Stärkemehl und Parfüm auf dem Kopf tut es auch. Da freuen sich Flöhe und Läuse. Liesel weiß, dass der Kurfürst sein Badhaus gar nicht richtig nutzt.

Im Garten erklärt sie noch die Zirkelsäle und die Orangerie. Da kommt sie selbst nie hin. Ihr Revier ist die Küche. Die Kochstellen, auf denen die Mahlzeiten für die großen Gesellschaften zubereitet werden, bekommen die Besucher nicht zu sehen. Die Räume liegen abseits des Schlosses. Dort wird geschrien und geschimpft. Alles muss schnell gehen. Die Hitze ist groß, ständig lauert Brandgefahr. Liesel, die im richtigen Leben Katja Nowotny heißt, muss jetzt wieder Gemüse schneiden. Der Kurfürst und sein Gefolge sind bald von der Jagd zurück.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.04.2018