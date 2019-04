Italienischer Streit mit Revolver

Blick in die Cafébar am Tag nach der Tat. Hier entstand der Streit. © Lin

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 36-jährigen Mann Anklage am Landgericht Mannheim wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erhoben. Das Schwurgericht könnte noch im Frühsommer mit dem Prozess beginnen, heißt es dort.

Nach den Ermittlungen spielte sich das Geschehen wie folgt ab: Der Angeschuldigte geriet am 27. Dezember gegen 23.37 Uhr in der italienischen Cafébar Rossini in der Lindenstraße mit einem 38-Jährigen über die regional unterschiedliche italienische Herkunft in Streit, wobei der Angeschuldigte entsprechende verbale Provokationen machte – so heißt es in der Anklageschrift. Der Streit entwickelte sich zu einem gegenseitigen Geschubse, worauf andere Gäste die Kontrahenten trennten und der Geschädigte das Lokal verließ.

Nachdem der Geschädigte das Lokal wieder betreten und dem Angeschuldigten einen Kopfstoß verpasst hatte, zog dieser seinen Revolver, für den er keine waffenrechtliche Erlaubnis hat. Als der Geschädigte erneut auf ihn zulief, schoss dieser. Der Schuss traf den Geschädigten in den Bauch, wobei die Verletzungen erheblich, aber letztlich nicht lebensgefährlich waren.

Der Geschädigte warf sich trotz seiner Verletzung auf den Angeschuldigten, schlug auf diesen ein und versuchte, ihm den Revolver zu entwenden. Da schoss der erneut und traf ihn an der Hand.

Der alkoholisierte Italiener, der in einer Nachbargemeinde wohnt, soll den Tod des Geschädigten billigend in Kauf genommen haben. Dieser wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und erfolgreich operiert. Nachdem er zuerst geflüchtet war, kehrte er gegen 1.36 Uhr zurück an den Tatort, wo die Polizei ihn festgenommen hat. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft, hat das Geschehen weitgehend eingeräumt und will in Notwehr gehandelt haben. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.04.2019