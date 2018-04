Anzeige

Jetzt für die Schule bewerben

Die BZG ist eine Pflegefachschule, die insgesamt 224 Auszubildenden ein breit gefächertes Spektrum an Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet, davon 206 im Ausbildungsgang Gesundheits- und Krankenpflege sowie 18 in Gesundheits- und Krankenpflegehilfe. Sie bietet darüber hinaus Bachelor-Studiengänge in Pflege an, die es ermöglichen, zwei Berufsabschlüsse in viereinhalb Jahren zu erhalten. Die ausbildungsbegleitenden Studiengänge bestehen in Kooperation mit der Katholischen Hochschule in Freiburg sowie mit der Hochschule Ludwigshafen am Rhein und richten sich an Auszubildende mit Fachhochschulreife oder Abitur. zg

Info: Informationen unter www.bildungszentrum-gesundheit.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.04.2018