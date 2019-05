„Jäger der Nacht“ im Schlossgarten

Meist werden sie nur als lautlose Schatten wahrgenommen, wenn sie auf ihrer wilden Hatz nach Insekten an uns vorbeihuschen. Die Rede ist von Fledermäusen, einer der geheimnisumwittertsten und faszinierendsten einheimischen Tiergruppen. Der Naturschutzbund (Nabu) Schwetzingen und Umgebung lädt zu einer spannenden Exkursion in den Schlossgarten am Freitag, 31. Mai, 20 Uhr ein. Die Kleidung sollte der Witterung entsprechend gewählt werden. Bei Regen fällt die Exkursion aus. Bitte Taschenlampe mitbringen. Anmeldung per E-Mail erforderlich: j.hauschild@nabu-schwetzingen.de. Treff vor dem Dreibrückentor (Zugang Lindenstraße). zg

