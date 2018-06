Anzeige

Schloss Erbach und Michelstadt sind die Ziele des Haus & Grund Jahresausflugs am Samstag, 16. Juni. Eine Führung durch das Schloss gibt einen Einblick in die Entwicklung dieser eindrucksvollen Anlage. Das Programm am Nachmittag mit einer Stadtführung in Michelstadt belegt deren geschichtliche Bedeutung, die sich insbesondere in den Baudenkmalen widerspiegelt. Abfahrt ist um 9 Uhr in Hockenheim in der Parkstraße (Pestalozzi-Schule/Volksbank), um 9.15 Uhr in Schwetzingen (neuer Messplatz).

Willkommen sind auch Nichtmitglieder. Anmeldung unter Telefon 06205/1 75 04. Kosten pro Teilnehmer 20 Euro. zg

Info: Das komplette Programm ist im Internet unter www.haus-und-grund-region-schwetzingen-hockenheim.de zu finden.