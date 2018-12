Jahresbilanz liest sich positiv

Das Freizeitbad Bellamar steht im Mittelpunkt der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres (morgen, Donnerstag, 18 Uhr). Denn das Gremium wird den Abschluss 2017 des städtischen Eigenbetriebs absegnen, der sich insgesamt sehr positiv liest. Am Ende steht laut Verwaltungsvorlage ein Gewinn von rund 28 000 Euro, der ins neue Jahr übertragen wurde. Der Entlastung der Werkleitung – die der technische Geschäftsführer der Stadtwerke, Dieter Scholl, innehat – dürfte also reine Formsache sein.

Das dürfte auch für die Übertragung von nicht verbrauchten Ausgabemitteln aus dem Wirtschaftsplan 2018 gelten. Von den rund 187 000 Euro war das Gros für den Bau eines Blockheizkraftwerks vorgesehen gewesen, dessen Fertigstellung aber erst 2019 erfolgen wird (wir berichteten). Auch die Verabschiedung des Wirtschaftsplans dürfte ohne größere Diskussionen über die Bühne gehen.

Resolution gegen Bahnlärm

Zudem soll eine Resolution zum Lärmschutz entlang der Bahnstrecken unterzeichnet werden, eine gemeinsame Aktion der Gemeinderäte in Schwetzingen, Oftersheim, Hockenheim und Neulußheim. Grund ist der Aus- und Neubau des Schienennetzes durch die geplante Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Dieser führe nicht nur für die Anwohner an dieser Strecke, sondern auch für Anlieger der Zulaufstrecken südlich Mannheims zu neuen Belastungen, heißt es in der Resolution. Deshalb fordern die vier Gemeinden eine Verlegung des Güterverkehrs von der aktuellen Bestandsstrecke auf eine neue Güterverkehrstrasse, die zu keinen Lärmbeeinträchtigungen zehntausender Menschen mehr führt.

Bis zur Umsetzung dieses Streckenneubaus muss der Güterverkehr möglichst umfassend auf andere Bestandsstrecken verlegt werden. al

