Jahreswechsel fällt mild aus

288 Arbeitslose hat unser Bezirk im Vergleich zum Vorjahr weniger. Arbeitgeber haben im Januar 101 neue Stellen gemeldet. © SZ

„Von Dezember auf Januar wurden knapp 900 Menschen arbeitslos“, sagt Wolfgang Heckmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Heidelberg. „Zum letzten Jahreswechsel wurden 1150 Menschen arbeitslos und wir starteten mit einer Quote von 4,1 Prozent ins neue Jahr, nun liegen wir bei 3,7“, erinnert sich Heckmann. Das sei ein milder Jahreswechsel auf dem Arbeitsmarkt.

„Das Jahresende, an dem viele Arbeitsverträge enden, und die Winterarbeitslosigkeit sind diesmal nicht so stark ausgefallen“, analysiert er und fährt fort: „Im neuen Jahr steht uns mit dem Förderinstrument ,MitArbeit’ eine neue Möglichkeit zur Verfügung, langzeitarbeitslosen Menschen Teilhabechancen zu ermöglichen. Wir hoffen dabei auf die Unterstützung der Unternehmen in der Region.“

121 Stellen weniger

Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Schwetzingen, zu dem alle Kommunen unseres Verbreitungsgebietes gehören, ist von Dezember auf Januar um 189 auf 2396 Personen gestiegen. Das waren 288 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Januar 3,8 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 4,3 Prozent. Dabei meldeten sich 767 Personen neu oder erneut arbeitslos, etwa so viele wie vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 579 Personen ihre Arbeitslosigkeit – das ist ein Plus von 29 Menschen.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Januar um 121 Stellen auf 633 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 77 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Januar 101 neue Arbeitsstellen, das sind unter dem Strich fünf mehr als vor einem Jahr. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019