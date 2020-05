Janina und Erich singen und zaubern Lächeln in Gesichter

Schwetzingen/Brühl.Ein Überraschungskonzert hat es jetzt vor dem GRN-Seniorenzentrum in Schwetzingen gegeben. Lächelnde, durch Altersfalten milde gezeichnete Gesichter schauen über drei Etagen aus den Speise- und Aufenthaltsräumen des Altenzentrums auf den Hof in der Bodelschwinghstraße. Zwei Hobbymusiker haben dort ihre Technik aufgebaut und geben gecoverte Songs unter anderem von Abba, Udo Jürgens und Frank Sinatra zum Besten.

„Thank you for the music“, singen Janina und Erich aus Brühl und bekommen für ihren Auftritt von den Bewohnern des GRN-Seniorenzentrums kräftigen Applaus – und dadurch selbst ein dickes Dankeschön.

„Die Bewohner freuen sich, dass es ganz viele Leute gibt, die an sie denken. Gerade jetzt in einer Zeit, in der keine oder seit knapp einer Woche nur ganz reduziert wieder Besuche stattfinden dürfen“, sagt Heimleiterin Martina Burger, die den Senioren die Abwechslung von ganzem Herzen gönnt. „Wir haben hier normalerweise ein bis zwei Veranstaltungen pro Monat, auch mit Musik. Die Bewohner sitzen dabei zusammen im Veranstaltungsbereich“, erzählt die Heimleiterin und bedauert: „Das fällt ja im Moment alles weg.“ Umso größer ist daher jetzt die Freude über das spontane Überraschungskonzert.

Einfach mal was Gutes tun

„Wir haben Spaß daran und wollten den Älteren etwas Gutes tun in einer Zeit, in der nicht viel stattfinden darf“, begründet Sängerin Janina, warum sie sich gemeinsam mit ihrem Gesangspartner auf den Weg von Brühl nach Schwetzingen gemacht hat. Die Senioren sitzen derweil vor der großen Glasfront, manche stehen am offenen Fenster, gestützt von Pflegerinnen, und schunkeln mit fröhlichen Gesichtern hin und her. „Eine schöne Abwechslung“, findet nicht nur die 92-jährige Hannelore Burkhart und wiegt sich lächelnd im Takt der Musik. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.05.2020