Jazz und Gebäck beim Einkaufen

Bürger können für das Einkaufserlebnis „Schwetzingen goes shopping“ an diesem Samstag, 10. Oktober schon zwischen 9 und 10 Uhr in die Innenstadt kommen, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführerin Beate Bodin-Tülin.

Den ganzen Tag über wird die niederländische Spezialität Poffertjes auf den Kleinen Planken angeboten. Dort ist auch ein Crêpes-Stand sowie heißer Apfelsaft zu finden. Zwischen 12 und 16 Uhr spielt das Bläserquartett „Delaxe Deluxe“. Allerdings nicht wie erst angekündigt vorm Lutherhaus – weil dort nun Konformation gefeiert wird. „Sie werden auf einem Balkon in der Fußgängerzone, auf der Carl-Theodor-Straße oder auch beim Palais Hirsch zu hören sein“, sagt Bodin-Tülin. Außerdem wird es zwischen 11 und 15 Uhr auch Seifenblasen und Luftballons geben. Die Geschäfte sind bis 16 Uhr geöffnet. nina

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.10.2020