Jeder Cent für die Menschen

Die Corona-Lage in Deutschland ist schwierig. Aber hier haben die Bürger wenigstens die Gewissheit, dass ihnen geholfen wird und dass das Gesundheitssystem und die sozialen Auffangnetze funktionieren, wenn es hart auf hart kommt. Das ist in einem Entwicklungsland wie Nepal natürlich ganz anders. Dort herrschen Hunger und Leid, wer die Arbeit verliert, hat auch nichts zu essen und gesundheitliche Versorgung ist meist mit hohen Zahlungen an Privatkliniken verbunden.

Die Schwetzinger Krankenschwester Nabina Lama kommt aus Nepal und ist seit vielen Jahren bei der GRN-KLinik in Schwetzingen tätig. Schon einmal hat sie eine private Hilfsaktion für ihre Verwandten und deren Nachbarn in Nepal gestartet, nachdem dort die Häuser bei einem Erdbeben zerstört worden waren. Kaum hatte sich die Region von diesem Schock erholt, schlägt nun die Corona-Pandemie zu. Nabina Lama will deshalb auch jetzt helfen und versichert, dass jeder Cent direkt vor Ort verwendet wird. Ihr eigener Onkel ist bereits am Coronavirus verstorben und hat Frau und zwei Kinder hinterlassen, die nun mittellos dastehen. Auch ihr Bruder musste aus Malaysia zurück, wo er gearbeitet hatte, versucht seine Frau und seine kleine Tochter mit dem Züchten von Hühnern über Wasser zu halten. Nur fehlt seinen Kunden inzwischen das Geld, um etwas zu kaufen. Eine vertrackte Lage. Er versucht nun alles, um ein gebrauchtes Sammeltaxi zu kaufen, um so ein Einkommen erzielen zu können.

Corona-Test teurer als Monatslohn

Nabina Lama (31) erzählt, dass wer krank wird oder einen Unfall hat, besonders schlimm dran sei. Krankenhäuser verlangen bei der Einlieferung einen Corona-Test, der kostet den Patienten 5000 Rupien, mehr als ein Nepalese im Monat verdient. Wer ihn nicht bezahlen kann, werde nicht behandelt.Vielleicht gelingt es ja, einigen Familien über die Krise zu helfen, jeder Euro zählt. Nabina Lama dankt allen, die ihr schon im Frühjahr geholfen haben, ganz herzlich und würde sich natürlich darüber freuen, wenn noch einige Menschen bereit wären, ihrer privaten Hilfsaktion Unterstützung zu gewähren.

