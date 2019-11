Jeder Einzelne soll sich engagieren

Die Stabsstelle Klimaschutz, Energie und Umwelt der Stadt Schwetzingen lädt interessierte Bürger am Donnerstag, 14. November, zum Klima-Stammtisch ein. Die Veranstaltung findet um 18.30 Uhr im Welde-Brauhaus, Mannheimer Straße 2, statt.

Neben den Mitarbeitern der Stabsstelle wird Referent Jörg Marwede anwesend sein. Er arbeitete 30 Jahre lang in der Energiebranche – zuerst in der Ölindustrie, später in seinem eigenen Unternehmen in der Photovoltaik-Branche. Sein Motto: „Für den Klimaschutz muss sich jeder Einzelne engagieren.“

In seinem Kurzvortrag wird Jörg Marwede interessante Einblicke in den Energiesektor geben und über seine langjährigen Erfahrungen als aktiver Klimaschützer berichten. Zur Diskussionsrunde werden außerdem Experten zum Thema E-Mobilität erwartet.

Unter allen Teilnehmern werden übrigens vier Tickets für das E4-Testival 2020 auf dem Hockenheimring verlost. zg

Info: Um Anmeldung für den Abend wird per E-Mail gebeten: klimaschutz@schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.11.2019