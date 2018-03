Jeder Filter ist ein Einzelstück

Anzeige

Solche Jubiläen sind in unserer heutigen schnelllebigen Zeit selten geworden. Die 1968 von Friedrich Zabe gegründete und seit Jahrzehnten von der Familie Peters geführte AFS Apparate- und Filterbau feierte gestern 50-jähriges Bestehen. Klar, dass da Oberbürgermeister Dr. René Pöltl auf einen Sekt vorbeischaute und von der Industrie- und Handelskammer Bereichsleiter Mario Klein die Ehrenurkunde selbst überbrachte.

Das Ingenieurunternehmen widmet sich vor allem der Konstruktion, verfahrenstechnische Auslegung und Vertrieb von Filtern, Abscheidern und Wärmeübertragern für die Chemie- und Gasindustrie. Ganz individuell nach Kundenwünschen und Anforderungen werden hier Filter und Abscheider entworfen und in Auftrag gegeben. Und bei den großen Aufträgen werden auch vor Ort in den Betrieben der Einbau und die technische Abnahme überwacht, erläutert Inhaber Herbert Peters die Vorgehensweise. Sein Sohn Andreas Peters wechselte inzwischen vom Freudenberg-Konzern ins sieben Mitarbeiter große Familienbüro in der Carl-Benz-Straße 5.

Er sorgte für die größte Überraschung beim Jubiläum: In unzähligen Stunden hat er unter Nutzung eines 3D-Druckers und detailgetreu eines der ersten Großgeräte seines Vaters nachgebaut – natürlich funktionstüchtig. Schon als Kind habe ihn sein Vater mit dem Modellbau von Lastwagen infiziert, sagt er.