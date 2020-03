Jeder hilft, wo er kann

Region.Besonders für ältere Menschen hat sich der Alltag durch die Corona-Krise um 180 Grad gedreht. Um sich zu schützen, sind die selbstverständlichsten Erledigungen nicht mehr machbar. Aus diesem Grund haben sich in unserem gesamten Verbreitungsgebiet viele Gruppen gebildet, die diese Menschen unterestützen.

Schwetzingen: Die Nachbarschaftshilfe in Schwetzingen hat viele Einsätze im hauswirtschaftlichen Bereich, Unterstützungsangebote, Betreuungssachen und Einkaufen. Das machen sie soweit es geht auch weiter, beziehungsweise versuchen es auf ein Minimum herunterzufahren, dass eine Grundversorgung bei den Menschen gegeben ist. Die Kirchengemeinde hat außerdem ein Netzwerk von Jugendlichen, die Einkäufe erledigen. Dabei spricht die Nachbarschaftshilfe vor allem Senioren an oder auch Menschen, die krank sind. Ansprechpartnerin ist Monika Theilig, Telefonnummer über das evangelische Pfarramt 06202/127240.

In der Facebook-Gruppe „Corona in Schwetzingen – Schwetzingen hilft“ können Spender und Helfer eintreten, um zu unterstützen. Saskia Schnetz E-Mail: schwetzingenhilft@web.de freut sich über helfende Hände.

Oftersheim: "TSV hilft" (eine Aktion des TSV 1895 Oftersheim gemeinsam mit HG Oftersheim/Schwetzingen und TV Schwetzingen 1864) - Betroffene (Oftersheimer und Schwetzinger Bürger), die aufgrund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes besonders gefährdet sind, können sich telefonisch in der TSV-Geschäftsstelle melden und mitteilen, bei was sie Unterstützung brauchen. Dazu zählt: Erledigung von Einkäufen, Abholung von Medikamenten, Behördliche Botengänge und Postsendungen abholen/abgeben. Betroffene Personen können sich von Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 06202/9384880 melden. Die Helfer versuchen, die Wünsche noch am selben Tag zwischen 15 und 18 Uhr zu erledigen.

Die evangelische Kirche unterstützt ältere Mitbürger bei Einkäufen und Besorgungen. Ansprechpartnerin ist Maria Meyer, Telefon 06202/5 56 12.

Auch die Malteser Schwetzingen bieten zudem einen Einkaufsservice für Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen an. Entsprechend dem Leitsatz der Malteser „Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“ wenden sich die Malteser als katholischer Verband den einsamen, alten, kranken und behinderten Menschen zu. Telefonnummer 06202/5 873679 oder 06202/5873680.

Plankstadt: "Plankstadt hilft" - ein Einkaufsservice der Gemeinde, an der sechs Mitarbeiter der Kommune beteiligt sind. Sie übernehmen für Ältere und Menschen mit Vorerkrankung Einkäufe und Besorgungen. Jeder, der zum gefährdeten Personenkreis gehört, kann sich melden und seine Einkaufsliste übermitteln. Wenn der Einkaufszettel vorliegt, wird eingekauft. Die Einkäufe werden dann vor der Tür des Bestellers abgestellt. Neben den Waren findet sich auch ein Brief mit einem Überweisungsträger. Dieser ist jedoch zeitlich nicht befristet. Der unbürokratische Einkaufsservice „Plankstadt hilft“ ist unter der Telefonnummer 0172/2765753 von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Auch besorgte Nachbarn werden aufgerufen sich zu melden, wenn sie befürchten, dass jemand in der Nachbarschaft in Not ist.

Eppelheim: „Hilfe geben - Hilfe nehmen“ ist eine gemeinsame Initiative der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden, die konfessionsunabhängig allen Eppelheimern offensteht. Ziel ist es, Helfende und Hilfesuchende zusammenzubringen. Die ehrenamtlichen Helfer der beiden Kirchengemeinden können beispielsweise für ältere oder kranke Mitbürger Botengänge, kleine Erledigungen und Einkäufe übernehmen. Jeder, der sich fit und gesund fühlt, kann mitmachen und durchgeben, wann er Zeit hat und welche Aufgaben er übernehmen könnte. Kontakt über E-Mail: hilfegebenhilfenehmen@gmx.de oder Telefon: 06221/4352430.

Brühl: Die Nachbarschaftshilfe, eine Einrichtung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, ist seit über 25 Jahren für alle da, die Hilfe brauchen. Auch in Zeiten der Corona-Krise. „Menschen, die Hilfe brauchen, finden Menschen, die helfen“, lautet das Motto. Inzwischen umfasst das Team rund 170 Mitarbeitende. Die Helfer übernehmen für ihre Kunden beispielsweise das Einkaufen, begleiten sie beim Spaziergang und zu Arzt- und Behördenbesuchen. Sie unterstützen sie bei der Haus- und Gartenarbeit, wenn sie aus dem Krankenhaus zurückkehren und beim Umzug in ein Seniorenheim oder ins Betreute Wohnen. Wer ehrenamtliche Unterstützung in der aktuellen Krisensituation leisten möchte oder wer Hilfe bei Einkäufen oder dem Besorgen von Rezepten und Medikamenten braucht, kann sich an E-Mail: nachbarschaftshilfe@evkirche-bruehl-baden.de oder hilfe-direkt@gmx.de melden.

Ketsch: Die Gruppe „Ketsch solidarisch“ hilft in der Corona-Krise Senioren und risikobehafteten Menschen. Teammitglieder sind unter anderem Gemeinderatsmitglied Moses Ruppert sowie Maike Kugler, Turnerin der TSG. Die junge Gruppe bietet älteren und risikobehafteten Menschen an, für sie Einkäufe von wichtigen Lebensmitteln sowie Artikeln des täglichen Bedarfs zu tätigen und diese nach Hause zu liefern. Der Service ist kostenlos. Wer zur Risikogruppe gehört kann sich bei „Ketsch solidarisch” unter der Telefonnummer 0176/82514966 oder per E-Mail an ketsch.solidarisch@gmail.com wenden.

Unterstützung gibt auch von der Nachbarschaftshilfe Ketsch zum Beispiel bei Einkäufen, Spaziergängen, Arztbesuchen, Behördengängen, im Haushalt und Garten sowie nach Rückkehr aus dem Krankenhaus. Auch wer einfach nur jemanden zum Reden oder Vorlesen braucht, kann sich an das Rathaus wenden. Für pflegende Angehörige sind die Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe ebenfalls im Einsatz. Wer sich bei der organisierten Nachbarschaftshilfe engagieren möchte, kann sich mit Michaela Issler-Kremer in Verbindung setzen, Telefon 06202/606905 oder E-Mail: seniorenbuero@ketsch.de.

Hockenheim: Um auf unbürokratischem Weg Nachbarschaftshilfe zu gewährleisten, richtet die Lokale Agenda 21 der Stadt kurzfristig eine Anlaufstelle für Personen ein, die Hilfe anbieten können und vermittelt an Bürger, die sie benötigen. Die Angebote könnten etwa die Hilfe bei Einkäufen und Erledigungen, Botengängen oder auch Gassi-Dienste sein. Wer freiwillige Hilfe anbieten möchte, melde sich mit Vor- und Zunamen, Adressdaten und einer Telefonnummer bei der Agendabeauftragten Elke Schollenberger per E-Mail an e.schollenberger@hockenheim.de oder telefonisch unter 06205/21209. Unter denselben Kontaktdaten können sich Personen melden, die zur Risikogruppe gehören und Hilfe für Erledigungen benötigen.

Reilingen: Eine Nachbarschaftshilfe hat auch das Ehepaar Klaus und Diana Dechant ins Leben gerufen. Mit den Hunden spazieren oder Medikamente besorgen – all das ist Teil dieser Gemeinschaft, bei der sich Interessierte unter Telefon 06205/208924 oder per E-Mail: kmd@klaus-maria-dechant.de melden können.

Hilfe bieten auch die evangelische Kirchengemeinde und politische Gemeinde und CVJM, unter Telefon 06205/2555721 (17 bis 18 Uhr).

Altlußheim: Das Familienzentrum Regenbogen organisiert für die kommenden Wochen einen Einkaufsdienst, um die Versorgung mit den wichtigsten Dingen für den täglichen Bedarf sicherzustellen. Interessierte melden sich unter Telefon 06205/33377.

Neulußheim: Einen Einkaufsdienst organisiert auch die evangelische Kirchengemeinde. Die Risikogruppen können sich beim Pfarramt, Diakon Richter, unter Telefon 06205/31130 melden.