„Jeder Kunde erhält ein kleines Präsent“

Betritt man den Salon von Christian Hook in der Werderstraße in Schwetzingen, fühlt man sich auf Anhieb wohl. Viele Pflanzen, gezielt gesetzte Farbakzente und cognacfarbene Stühle schmücken den Raum, vermitteln Wärme und Geborgenheit. Es ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Am Mittwoch, 26. Februar, feiert der 29-jährige Friseurmeister das einjährige Bestehen seines Salons.

„Seit meiner Zeit als Auszubildender wollte ich immer einen eigenen Salon haben, mein eigener Chef sein“, sagt er. Heute ist sich Christian Hook sicher: „Der Weg in die Selbstständigkeit war der richtige Schritt. Ich habe schon immer großen Wert auf angenehme Atmosphäre, qualitative Produkte und hochwertige Ausstattung gelegt, die ich von diesem Tag an selbst bestimmen konnte.“

Qualität ist ihm auch im Umgang mit Kunden, auf die er stets individuell eingeht, sehr wichtig. „Blond etwa“, so der Friseurmeister, „ist nicht gleich blond.“ Beim Färben ziehe ich immer eine Farbkarte hinzu, um aufzuzeigen,welche Farbnuancen, abgestimmt auf den einzelnen Farbtypen, möglich sind. Der Mannheimer Friseurmeister, der zuvor zwölf Jahre bei Tom|Co in der Quadratestadt arbeitete, fühlt sich in Schwetzingen sehr wohl.

Ausschneiden und sparen

Wer sich selbst von der Arbeit des Friseurmeisters aus Leidenschaft überzeugen will, kommt am Besten in der Zeit vom 26. bis 29. Februar vorbei und bringt diesen Artikel als Rabattcoupon mit. Ein Glückrad wartet auf Ihren Anstoß. Gutscheine und Rabatte von bis zu 20 Prozent können dabei ergattert werden. „Und“, verrät Christian Hook schon jetzt, „im Aktionszeitraum wird es weitere kleine Präsente für jeden Kunden geben.“

Es gilt also, schnell zur Schere zu greifen. Wer den ausgeschnittenen Artikel mitbringt und am Glücksrad dreht, kann gleich doppelt gewinnen – und obendrauf einen tollen Haarschnitt in entspannender Atmosphäre bekommen. chh

Info: Christian Hook Friseure Werderstraße 12, 68723 Schwetzingen, Telefon 06202/9 70 74 80, info@hook-friseure.de, www.hook-friseure.de

