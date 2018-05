Anzeige

Mayer: Nein, jeder Mensch ist einzigartig. Manche sind sich ähnlich, andere ähnlicher. Natürlich gibt es eine rote Linie in der Vorgehensweise, dieser Linie folge ich immer. Wichtig ist jedoch, individuell auf jeden Menschen einzugehen. Als Beispiel ist zu nennen, die sprachlichen Eigenschaften und Ausrucksweisen. Spricht mein Gegenüber mehr in Bildern oder liegt die Wahrnehmung stärker im Hören. Was für Beschreibungen und Erlebnisse, Erinnerungen und Emotionen zeigt mein Gegenüber beim Erzählen. Alle diese Eindrücke fließen in die Trance mit ein.

Am Ende einer jeden Sitzung werden die Ergebnisse gemeinsam besprochen. Warum ist das wichtig?

Mayer: Es ist eine Reflektion über das Erlebte: Austausch und Stimmung gezielt wahrnehmen, beschreiben, was das die Trance nun für Veränderungen mit sich bringt. Das kurze Nachgespräch ist wichtig, um den Klienten sicher in den Alltag zu bringen. Oder springen Sie morgens, nach einem schönen Traum, gleich aus dem Bett und stürzen in den Tag? Nein, gedanklich hängen wir noch etwas dem Traum nach und starten dann in den Tag. Und so ist es auch nach der Hypnose. cao

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.05.2018