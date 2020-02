Jeder Schüler sucht sich sein individuelles Lernthema aus

Regelmäßig „perlen“ die Schüler der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule, schmücken sich mit ihrem Wissen und beweisen ihr Können in Form einer „Fach-PerLe“, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Aber was ist eine „PerLe“?

Es ist „ein Schmuckstück“, „etwas ganz Besonderes“, „sehr wertvoll“ „ein Schatz“, rufen die Schüler bei der Einführung in die Methode. Und eben diese Schlagworte umschreiben das „PerLen-Konzept“ nach Rüdiger Iwan sehr treffend. Die Abkürzung „PerLe“ steht in diesem Zusammenhang für eine „Persönliche Lernerfahrung“; für etwas, von dem man glaubte, es (fast) nicht zu schaffen, man es aber dann doch geschafft hat. Eine bedeutende Lernerfahrung, welche eine Herausforderung für einen persönlich dargestellt hat oder momentan immer noch darstellt. Es geht darum, sich dieser Herausforderung bewusst zu werden, den eigenen Lernweg angeleitet zu reflektieren und am Ende sein Wissen unter Beweis zu stellen.

Die Schüler kennen die „PerLen“ schon seit der sechsten Klasse und sind deshalb im Laufe der Jahre mit dem Konzept und der Erarbeitung einer eigenen „PerLe“ vertraut. Während sie sich in Klasse sechs mit der außerschulischen „Lern-PerLe“ beschäftigen, folgen ab Klasse sieben die „Fach-PerLen“, welche sich – wie es der Name schon verrät – auf ein bestimmtes Schulfach beziehen. Für die Deutsch-„PerLe“ sammelten die Achtklässler im Februar gemeinsam mit ihrer „PerLen“-Patin Lisa Heckmann sowie dem Deutsch- und Klassenlehrer Jan Dorotik zunächst die fachspezifischen Themen des ersten Schulhalbjahres. Anschließend entschied sich jeder Schüler für das individuell bedeutendste Thema, um sich im Anschluss auf die eigene Lernreise zu begeben.

Rückmeldung in Form eines Briefs

Die Themen der Deutsch-„Fach-PerLe“ waren so unterschiedlich wie die Schüler individuell: „Wie ich den Aufbau einer Argumentation lernte“, „Rechtschreibstrategien“, „Wie ich lernte, mithilfe der OMD-Methode einen Text zu erschließen“, „Wie ich es geschafft habe, eigene und vollständige Argumente zu formulieren“, „Wie ich gelernt habe, eine Bewerbung zu schreiben“ oder „Als ich lernte, einen Lebenslauf und ein Anschreiben am PC anzufertigen“ gehörten dazu. Durch das Erstellen des sogenannten Fachbelegs bekamen die Schüler die Chance, ihr Wissen und ihr Können selbstbestimmt und in alternativer Form darzustellen. Am Ende des intensiven Arbeitsprozesses erhielt jeder Schüler eine Rückmeldung in Form eines Briefes, welcher von Mitschülern geschrieben wurde. Nun fiebern alle Schüler dem „PerLen“-Abend entgegen, an dem sie ihre Arbeiten Mitschülern, Lehrern und Eltern präsentieren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.02.2020