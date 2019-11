Evi Niessner schlüpft in die Rolle der Edith Piaf. © www.mg-showcompany.com

Düster und rauchig mit Straßenschmutz auf der Stimme, energisch und in praller Lebensfreude zelebriert sie ihr genussvoll abgründiges Spiel von Melodram, Pathos und echtem Gefühl: Evi Niessner singt und jeder Ton wird zu einem Kuss, einer Umarmung, einem Seufzer, eben so, wie ihr Vorbild: die legendäre Edith Piaf.

Am Samstag, 23. November, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr), ist Niessner zu Gast in der Wollfabrik und nimmt ihr Publikum mit auf die Reise in die Seele dieser widersprüchlichen Künstlerin – über den Himmel von Paris bis ins Herz von New York. zg

Info: Ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.11.2019