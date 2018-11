„Jeder Zuwanderer wird zum legalen Einwanderer“

„Der Migrationspakt verpflichtet zu nichts, darum steht Deutschland dazu“, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel kürzlich. Als Gast der Initiative „Aufbruch 2016“ erläuterte Dieter Amann, der parlamentarische Berater der AfD-Landtagsfraktion für Inneres, Recht, Asyl und Zuwanderung und Bundestagskandidat bei einer Sprecherratssitzung das „Einwanderungsdiktat“ der Vereinten Nationen, das in vielen demokratischen Staaten auf „berechtigte massive Ablehnung stößt“. So heißt es in einer Presseerklärung der Initiative, die uns Dr. Gunter Zimmermann zugesandt hat.

Zur Entstehung dieses „Globalen Pakts für sichere, geordnete und reguläre Migration“ hätten, so führte Amann aus, zwei Motive beigetragen. Auf der einen Seite der angebliche demografische Schwund der europäischen Bevölkerung, die nur durch eine drastische Neuansiedlung überwunden werden könne.

Andererseits habe Peter Sutherland, die treibende Kraft hinter dem Pakt, betont, dass auf diese Weise billige Arbeitskräfte in Industrieländer geholt werden könnten.

„Der Pakt ist viel eher ein Diktat“

Neben vielen fragwürdigen Äußerungen in diesem „Diktat“ sei das Grundproblem, dass durch die Ausarbeitung in internationalen „Expertengremien“ den nationalen Souveränen, also den unmittelbar betroffenen Bürgern und den von ihnen gewählten Vertretern in den Parlamenten, die Entscheidungsgewalt genommen werde, so Amann laut Pressemitteilung: Und so habe „die österreichische Regierung zu Recht bemängelt, dass es nach dem Text keine illegale Migration mehr gebe, da jeder Einwanderer eo ipso ein legaler Einwanderer sei, und deshalb die Unterschrift verweigert.“

Rainer Welzel stellte in der Diskussion fest, dass der Pakt in sich so widersprüchlich sei, dass an eine Verwirklichung der 23 Ziele sowieso nicht zu denken sei. So würde einerseits das Bleiberecht für alle Migranten zugesichert, andererseits hätten Staaten weiterhin das Recht, unerwünschte Einwanderer in die Herkunftsländer zurückzuschicken, die gezwungen wären, sie aufzunehmen.

Wie dieser fromme Wunsch realisiert werden solle, der durch die derzeitigen Schwierigkeiten der Bundesrepublik bei Abschiebungen demaskiert werde, stehe nicht im Text.

„Ungewollt lustiger Spruch“

Dr. Gunter Zimmermann konstatierte nach eigenen Worten im Blick auf den „ungewollt lustigen Spruch der Bundeskanzlerin, dass der Pakt einerseits eine unverbindliche, durch keine rechtlichen Sanktionen befestigte Absichtserklärung sei, anderseits auf jeder Seite das Wort Verpflichtung auftaucht: Unverbindliche Verpflichtungen – hat man von so etwas schon jemals gehört?“ Fakt sei, dass in aller Regel westeuropäische Staaten sich an „unverbindliche Verpflichtungen“ hielten, während Länder wie China, Russland oder Saudi-Arabien sich keinen Deut darum scherten.

„Wir müssen gegen jede Art einer möglichen Gesinnungsdiktatur für den Grundgedanken einer Demokratie kämpfen, dass ein Volk über die für sich selbst wichtigen Fragen autonom und selbstständig entscheiden darf“, fordert Zimmermann für die Initiative „Aufbruch 2016“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018