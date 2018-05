Anzeige

„Heute, am Fronleichnamsfest, feiern wir, dass Jesus da ist. Mitten unter uns. Hier im wunderschönen Schlosspark. Und auch überall in unserer Stadt“, hieß es in der Predigt von Friedbert Böser, Pfarrer der Seelsorgeeinheit, gestern Vormittag. Die katholische Gemeinde zog es zum Gottesdienst am Hochfest des Leibes und Blutes Christi unter den strahlend blauen Himmel. An der Hirschgruppe im Schlossgarten wurden Bänke aufgestellt, auf den die Christen der kurzweiligen Predigt Bösers lauschten. Malteser kümmerten sich um die Gesundheit der Gottesdienstbesucher angesichts der warmen Temperaturen.

„Jesus ist da. Er gibt sich uns in die Hand. Er will ganz in uns sein. Und er will durch uns diese Welt verändern und menschlicher machen. Wir sollen füreinander – und für alle Menschen, die Hilfe brauchen – seine Gegenwart im Alltag bezeugen. Nicht durch große Worte, sondern durch unser konkretes Tun“, gab Böser den Zuhörern mit auf den Weg. zg/kaba