Jesus lebt auch für uns heute

Corona-Krise: Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote. All das wirkt sich radikal auf das Leben der Gesellschaft und auch der Kirchen aus. Es gab tatsächlich die Überlegung im Vatikan, die Osterfeier zu verlegen. Nach wohl kurzen Diskussionen war wohl klar: Das geht nicht. Nicht nur weil es ein ökumenisches Fest ist, sondern weil es um den Kern des Festes geht. Ostern sagt uns: Gott schenkt auch mitten im Leiden Leben.

Eine große Herausforderung: Mitten im Leiden an das Leben glauben und hoffen. Da ist großes Vertrauen gefragt. Jesus hatte dieses Vertrauen. Er vertraute, dass Gott ihn aus dem Tod ins neue Leben führt. Die Erzählungen der Osterevangelien berichten, wie Jesus zunächst den Jüngern in ihrem ganz alltäglichen Leben neu begegnet. Sie haben sich nach seinem Tod dahin wieder zurückgezogen, gehen zum Beispiel Fischen, laufen in die falsche Richtung nach Emmaus. Aber Jesus kommt dorthin. Erinnert sie. Ich bin auch weiterhin da. Ich lebe. Ich will dir gerade da, wo du bist, Hoffnung und Leben schenken. Erst dann kehrt er in die neue und andere Wirklichkeit Gottes – im Bild gesprochen – den Himmel zurück. Und jetzt wieder zurück zu uns hier und heute.

Ostern 2020 verlegen? Sicher eine Möglichkeit, wenn es um ein Osterevent ginge. Aber die Botschaft ist anders. Zunächst schon unbeschreiblich: Wir feiern, einer ist vom Tod ins Leben zurückgekehrt. Wir feiern, Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Und das in diesem Jahr – mitten in der Corona-Krise. Da zeigt sich, dass Ostern mehr ist. Da zeigt sich, dass Ostern genau das Fest ist, das uns inmitten von Dunkelheit, Sorge und Tod Hoffnung schenken will. Eine Hoffnung, die wir uns nicht selbst machen können. Österliche Hoffnung muss man sich schenken lassen.

Osterhasen, Ostereier, Blumensträuße und vieles mehr, was wir an Osterbräuchen pflegen, sind äußere Zeichen für diesen inneren Kern. In diesen Tagen klingt es immer wieder in Gesprächen an: Die Krise hilft, uns auf das Wesentliche zu besinnen. So kann es auch beim Osterfest sein. Wir besinnen uns wieder auf den Kern der Botschaft. Manchmal müssen wir ihn mühsam herausschälen. Manchmal werden wir dazu gezwungen. Wir feiern in den Kirchen Ostern in diesem Jahr anders. Ohne Gemeinde. Wir streamen live. Wir reduzieren Bräuche auf das Wesentliche. Aber wir feiern: Jesus lebt. Auch heute. Mitten unter uns. Er schenkt uns Hoffnung. Dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod.

Es ist nicht einfach, zu diesem Kern durchzudringen. Der Stein am Grab musste auch von Engeln weggewälzt werden. Wo sind die Engel heute? Die Engel, welche Tore der Hoffnung öffnen? Den Jüngern gingen die Augen auf. Öffnen wir die Augen heute. Da sind tatsächlich viele Engel, die Tore der Hoffnung öffnen. Die sich unermüdlich einsetzen in diesen Tagen. Sie setzen sich ein, damit andere Hoffnung haben. Hier und heute darf Mann/Frau so Hoffnung erfahren und damit Ostern werden. Ostern kann man also nicht verlegen. Ostern kann man feiern. Auch in der Corona-Krise. Wir dürfen auf den Kern vorstoßen: Jesus lebt auch für uns heute. Auch im April will er mit uns Auferstehung feiern.

Ihnen allen ganz hoffnungsvolle Ostertage!

