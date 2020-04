Jetzt auf Fernwärme umstellen

Fernwärme hat viele Vorteile. Sie spart Geld und Platz, ist ökologisch wertvoll und schafft langfristige Planungssicherheit. Wer mit Fernwärme heizt, verbraucht nicht einmal halb so viel Primärenergie und verursacht somit nur die Hälfte der Schadstoffemissionen. Somit leistet jeder Fernwärmekunde einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Lebensqualität für sich und für die nachfolgenden Generationen.

Die seit Mai 2014 gültige Energieeinsparverordnung (EnEV) schreibt vor, dass Gas- und Ölheizungen, die vor dem 1. Januar 1985 eingebaut wurden und damit älter als 30 Jahre sind, nicht mehr betrieben werden dürfen. Für alle nach diesem Stichtag eingebauten Heizkessel gilt ebenfalls die gesetzliche Austauschpflicht nach 30 Jahren. Das Erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg (EWärmeG) fordert zusätzlich weitere Maßnahmen für den Umweltschutz. Hauseigentümer müssen demnach bis zu 15 Prozent des Wärmeenergiebedarfes durch erneuerbare Energien abdecken.

Damit wäre alles erledigt

Der Clou: Fernwärme erfüllt diese gesetzlichen Bundes- und Landesvorschriften alle auf einmal und zu 100 Prozent! Es sind keine weiteren, kostenintensiven Modernisierungen an Heizungsanlagen und Gebäudehüllen erforderlich.

„Mit der sukzessiven Erweiterung des Fernwärmeangebotes in unserem Versorgungsgebiet verfolgen wir konsequent die Zielsetzung, umweltfreundliche Energien auszubauen“, sagen die Stadtwerke-Geschäftsführer Martina Braun und Dieter Scholl. Aktuell beträgt die Gesamtlänge der Fernwärmetrasse rund 36 Kilometer, in Schwetzingen und Oftersheim werden gut 1400 Haushalte mit Fernwärme versorgt. Die Nachfrage aus den aktuellen Verdichtungsgebieten ist entsprechend hoch. Derzeit stehen die Ausbaumaßnahmen im Hardtwaldring in Oftersheim auf dem Programm.

Mit dem stadtwerkeeigenen Förderprogramm bietet das Unternehmen einen zusätzlichen Anreiz zum Umsteigen. Wer sich in Schwetzingen oder Oftersheim für eine Umstellung auf Fernwärme interessiert oder sich bereits dazu entschlossen hat, bekommt unter bestimmten Voraussetzungen einen komplett kostenlosen Hausanschluss! zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.04.2020