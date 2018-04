Anzeige

Der Sommertagszug zieht am Sonntag, 14. April, durch die Straßen der Stadt. Der prächtige Zug wird bei hoffentlich gutem Wetter und frühlingshaften Temperaturen wieder viele Menschen an die Zugstrecke locken, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Zugaufstellung erfolgt von 13.30 bis 14 Uhr auf den Kleinen Planken vor der evangelischen Stadtkirche und dem Lutherhaus. Von dort aus geht es durch die Fußgängerzone über den Schlossplatz und beim Finanzamt in den Schlossgarten bis zum Abbrennplatz des Schneemanns.

Mit dabei sind auch drei Musikgruppen, die den Zug begleiten. Die Stadtgärtnerei stellt – thematisch passend zum Jubiläumsjahr „350 Jahre Spargelanbau in Schwetzingen“ – einen festlich geschmückten Prunkwagen. Die Kleingärtner und der Gartenbauverein kommen mit dem farbenprächtigen Motivwagen „Frühling“. Die Kleintierzüchter sind mit dem Motivwagen „Sommer“ dabei, auf dem die Kaninchen und Hühner mitfahren dürfen.

Die Wegstrecke Der Zug beginnt auf den Kleinen Planken. Danach geht’s durch die Mannheimer Straße – Carl-Theodor-Straße – Schlossstraße – Zeyherstraße – Nebeneingang des Schlosses (Blaues Loch) – im Schlossgarten entlang des Südlichen Zirkels zum „Alten Sportplatz“. Die Laufzeit beträgt rund 45 Minuten, die Strecke 1,5 Kilometer. Während des Sommertagszuges kann es zu Verkehrsbehinderungen entlang der Zugstrecke kommen. zg

Noch kann man sich beteiligen

Die Reihenfolge der drei Motivwägen, der Fußgruppen sowie der Grundschulen und Kindergärten wird durch die Mitarbeiterinnen vom Generationenbüro koordiniert und ist durch Schilder gekennzeichnet. Es besteht auch in diesem Jahr die Möglichkeit, dass sich noch weitere Vereine und Fußgruppen beteiligen. Die Veranstalter bitten alle Eltern, die Kinder alleine mit ihren jeweiligen Gruppen laufen zu lassen, um für die Zuschauer eine möglichst freie Sicht auf die Laufgruppen zu ermöglichen.