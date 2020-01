Jetzt gibt’s Konsolenspiele und Datenbankzugänge

Erfreuliche Nachrichten aus der Stadtbibliothek: Die Bilanz des letzten Jahres zeigt wieder positive Zahlen, meldet die Leiterin Katja Breitenbücher in einer Pressemitteilung. Dem Bestand von 64 704 Büchern, Zeitschriften und weiteren Medien stehen 109 417 Entleihen gegenüber (detaillierte Übersicht in der Infografik). Dazu kommen noch 29 Fernleihbestellungen über die Badische Landesbibliothek Karlsruhe, heißt es im Bericht der Bibliothek weiter.

Bei den Romanen kamen aktuelle Krimis und Thriller von Claire Douglas, Robert Galbraith, Nele Neuhaus, Volker Klüpfl und Jörg Maurer auf bis zu 32 Entleihungen. Auch Autoren wie Elena Ferrante, T.C. Boyle, Jonas Jonasson und Arno Geiger waren unter den Top zehn. Bei den Sachbüchern standen Sprachkurse und Abiturhilfen hoch im Kurs, Bestseller von Michelle Obama („Becoming“), Yuval Noah Harari („21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“) oder Hape Kerkeling („Der Junge muss an die frische Luft“) erzielten bis zu 26 Ausleihen.

Am meisten entliehen wurden wie in den Vorjahren die Kinder- und Jugendliteratur. Spitzenreiter bei den Kindermedien waren „Gregs Tagebuch“ (50), Bilderbücher von „Petterson und Findus“, „Ritter Rost“ oder „Mama Muh“ , „Rabenstarke Silbengeschichten“ von Katja Reider (28), die „Woodwalkers“-Serie von Katja Brandis (23) oder „Tiptoi – die verrückte Weltreise“ (29).

Auch die Statistik der E-Medien kann sich sehen lassen, so Breitenbücher: Durch die Mitgliedschaft beim Onleihe-Verbund Metropolbib können alle Besitzer eines Schwetzinger Bibliotheksausweises oder einer Metropolcard kostenlos E-Medien herunterladen. Der Download erfolgt rund um die Uhr, bequem von zu Hause, von unterwegs oder aus dem Urlaub. Der virtuelle Verbundbestand umfasst momentan 57 396 E-Medien wie E-Books, Zeitungen, Zeitschriften und Hörbücher, die 748 866-mal heruntergeladen wurden.

Eine kulturelle Retrospektive: Insgesamt fanden 56 Veranstaltungen gemeinsam mit der Außenstelle des Hebel-Gymnasiums statt – vom Kindertheater bis zum Kabarett war alles dabei. Hierbei wurden 2548 Besucher gezählt. Zudem wurden 22 Schulklassen in die Benutzung der Bibliothek eingeführt. Die Bastelstunden, die liebevoll von Jessica und Oliver Hönig betreut werden, sind ein Selbstläufer und äußerst beliebt – sie gehen ab Dienstag, 5. Februar, wieder in die nächste Runde. Es wurden 2819 Medien neu in den Bestand aufgenommen, 4705 ausgesondert. Außerdem stellte die Bibliothek 606 neue Ausweise aus und zählt nun 2592 Leser im Berichtsjahr.

Ritterburg in der Comic-Ecke

Katja Breitenbücher gab zudem einen Ausblick auf Neues. So erweitert die Stadtbibliothek ihr digitales Angebot. Neben „Pressreader“, dem Online-Zeitungs- und Zeitschriftenportal, gibt es nun auch Zugang zu Datenbanken „Munzinger Personen und Länder“ sowie „Brockhaus Enzyklopädie“ und „Brockhaus Jugendlexikon“ – für alle Metropolcard-Bibliotheken. Diese digitalen Nachschlagewerke seien vor allem auch für Schüler eine hilfreiche Unterstützung für Referate und Prüfungsvorbereitung, heißt es in der Pressemitteilung. Munzinger und Brockhaus können die Leser sowohl in der Bibliothek als auch zu Hause oder unterwegs nutzen.

Um mehr Jugendliche anzusprechen und auf deren Mediennutzung einzugehen, hat die Bibliothek Konsolenspiele in den Bestand aufgenommen. Gaming bedeutet Lernen – Spielen bedeutet für das Gehirn nichts anderes, als sich kontinuierlich und multioptional weiterzuentwickeln. Viele der heutigen Spiele schulen beispielsweise die Fähigkeit, sich mit komplexen Systemen zu beschäftigen und damit verbundene Ziele zu verstehen und zu erreichen, heißt es dazu. Der Beitrag der Bibliothek zur Medienkompetenz: „100 PS-4“ und „Nintendo switch“- Spiele. Dieses Angebot, das in der Schulbibliothek im Hebel-Gymnasium entliehen werden kann, da hier nach einer Umfrage die größte Resonanz war, wird laufend erweitert und aktuell gehalten.

Die Kinderbibliothek wurde umgestaltet und lädt zum Verweilen ein. In der Comic-Ecke schufen die Verantwortlichen Platz für Neues: Hier können die Mädchen und Jungen jetzt mit der Ritterburg spielen und es sich auf einem Sofa sowie Sitzsäcken gemütlich machen.

Gemäß den Wünschen bei einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit wurde ein anderes Leitsystem mit neuen Schildern bei den Sachbüchern entwickelt. Es dient der besseren Übersichtlichkeit und Orientierung, wo welche Sachgruppen zu finden sind, heißt es abschließend in der Mitteilung der Bibliothek. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.02.2020