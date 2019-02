Jetzt gibt’s Ohrenschmaus im Kaffeehaus

Was gibt es Schöneres, als an einem entspannten Sonntagmorgen in gemütlicher Atmosphäre mit Freunden, dem Partner oder der Familie ein leckeres Frühstück zu genießen? Richtig: Indem das Ganze noch von einem grandiosen Pianisten und einer gefühlvollen Sängerin untermalt wird.

Das dachte sich wohl auch der Chef des Schwetzinger Kaffeehauses, Bernd Lehnert, als er sich zu diesem Zweck mit Sängerin und Schauspielerin Susan Horn zusammenfand, um eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen. Horn ist in der Stadt unter anderem bekannt durch ihr Wirken am Theater am Puls, etwa im Erfolgsstück „Iwwa die Brick – eine Hommage an Joy Fleming“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

So wird es nun an jedem letzten Sonntag des Monats, beginnend am 24. Februar, ein musikalisches Frühstück im Kaffeehaus geben, bei dem Sängerin Susan Horn jedes Mal von einem anderen bekannten Musiker der Region begleitet wird. Horn, die auch als Chefin der erfolgreichen Music-Session „Mo’Roots“ über einen riesigen Pool an großartigen Musikern und Vokalisten verfügt, konnte gleich zur ersten Veranstaltung, die den vielversprechenden Namen „Ohrenschmaus im Kaffeehaus“ trägt, einen der bekanntesten Pianisten und Keyboarder aus Heidelberg für diesen Event gewinnen: den Briten Jason Wright. Dieser bringt mit seiner Formation „The Wright Thing“ seit 20 Jahren jedes Stadtfest, jede Halle und jede Veranstaltung zum Tanzen. Seltener allerdings hört man Wright mit den zarten Klängen eines melodiösen Jazz-Standards oder auch sanfter Popballaden, für die sein Herz jedoch durchaus leidenschaftlich schlagen. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten auf diesen Termin, der nun am Sonntag, 24. Februar, um 10 Uhr beginnt und somit die Eröffnung einer hoffentlich erfolgreichen und liebenswerten Veranstaltungsreihe bildet, heißt es weiter. In den Sommermonaten soll das Ganze „outdoor“ fortgesetzt werden, wenn das Frühstück in der warmen Morgensonne auf dem Schlossplatz einfach am besten schmeckt. Reservierungen sind erwünscht unter der Telefonnummer 06202/1 21 70 oder E-Mail reservierung@kaffeehaus.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.02.2019