Jetzt kommt’s drauf an

Wenn am Montag die meisten Geschäfte wieder öffnen dürfen, dann zieht die Regierung damit auch so etwas wie die Notbremse vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Vier Wochen sollte eigentlich jeder Unternehmer durchstehen können, um nicht gleich Insolvenz anmelden zu müssen. Sonst hat schon vor der Krise sein Geschäftsmodell nicht gestimmt. Aber jetzt ist es an uns Verbrauchern, endlich zu verstehen, dass Amazon und Co. auch noch aus der Krise ihren Kriegsgewinn steigern und wir es in der Hand haben, die Geschäftswelt vor Ort zu erhalten. Die Medikamentenherstellung in Plankstadt, die Klopapierproduktion in Mannheim, der Spargel vom Schwetzinger Feld und eben die Schuhe und die Sommermode vom Geschäft vor Ort, sie sichern Arbeitsplätze und halten unsere Innenstädte lebenswert.

Mit der gemeinsam von der Schwetzinger Zeitung und dem Stadtmarketing initiierten Aktion „Lokal kaufen“ versuchen wir das schon seit Jahren in den Köpfen der Menschen zu verankern. Wer heute in einem Modegeschäft Sachen fotografiert und anprobiert, um es anschließend mit drei Euro Rabatt im Internet zu bestellen, verhält sich asozial.

Jetzt ist Zusammenhalt gefragt. Und dazu gehört auch, dass man durch Rücksicht, Abstand halten, das Tragen einer Maske, wenn man sich gegenübersteht oder Anzeichen der kleinsten Erkältung spürt, die Infektionswelle nicht wieder nach oben treibt. Und wenn ein Geschäft schon gut besucht ist, dann kommen Sie halt später wieder oder am nächsten Tag. Nur dann können wir bald auch mal wieder auf dem Schlossplatz sitzen, um Kaffee zu trinken, ein Bierchen zu schlürfen oder was Leckeres zu essen. Machen Sie mit und sagen Sie es auch denen, die es nicht verstanden haben.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020