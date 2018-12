Jetzt singt der Hitschreiber

Graham Gouldman © Totton

„For your love“ (The Yardbirds), „Bus stop“ (The Hollies), „No milk today“ (Herman’s Hermits) – all diese legendären Lieder hat Graham Gouldman komponiert. Als Co-Autor hat er zahlreiche Hits wie „Dreadlock Holiday“, „I’m Not In Love“ oder „The Things We Do For Love“ bei der von ihm mitbegründeten Band „10cc“ mit verfasst. All diese Lieder aus seiner ein halbes Jahrhundert umfassenden Karriere als Songschreiber wird der Sänger und Gitarrist jetzt erstmals in Deutschland live aufführen – und das auch in Schwetzingen. Am Samstag, 5. Januar, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), steht er in der Alten Wollfabrik auf der Bühne.

Gouldman hat zudem noch einige der Kooperationen mit Andrew Gold bei WAX wie zum Beispiel „Bridge To Your Heart“, bekannte Werke aus Filmen sowie Auszüge seines Solo-Albums „Love & Work“ und der aktuellen EP „Play Nicely and Share“ mit im Gepäck.

Bei den Shows spielt „GG“ (Jahrgang 1946) eine Auswahl seiner über 250 Stücke so, wie sie einst komponiert worden sind – akustisch – und erzählt dazu ihre individuelle Entstehungsgeschichte, die bis Mitte der Swinging Sixties zurückreicht. Auf der Bühne begleitet wird er von Sänger, Lead-Gitarrist und Bassist Nick Kendall, Ciaran Jeremiah (Gesang, Keyboards, Gitarre) und David Cobby (Percussion). Besucher der gut 80-minütigen Konzerte des Quartetts sind begeistert, die Kritiker voll des Lobes.

Karten gibt es im Vorverkauf für 30 Euro (zzgl. Gebühren) im Kundenforum dieser Zeitung sowie für 36 Euro an der Abendkasse. zg

Ein Video gibt es hier.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 31.12.2018