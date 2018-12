Jetzt sitzt jeder Handgriff an der Drehleiter

Die Schwetzinger Feuerwehr hat jetzt zusammen mit der Firma Rosenbauer eine Ausbildung für Drehleitermaschinisten gemacht. Das entspricht einer „Empfehlung für die Aus- und Fortbildung an Hubrettungsfahrzeugen“ durch die Arbeitsgemeinschaft Berufsfeuerwehr. Die Ausbildung fand an vier zusammenhängenden Tagen in 35 Stunden in der Feuerwache und in der ehemaligen Tompkins-Kaserne statt.

Geiegnet ist der Lehrgang für Drehleitermaschinisten, die einen Lkw-Führerschein besitzen und im Umgang mit der neuen Schwetzinger Drehleiter geübt sein sollten. Geleitet hat ihn Sascha Wein, ein erfahrener Ausbilder der Firma Rosenbauer. Inhalte der Ausbildung waren theoretische Grundlagen zur Baukunde im Zusammenhang mit solchen Hubrettungsfahrzeugen. Einsatztaktik, Sicherheitseinrichtungen der Drehleiter, Abmessungen der Drehleiter und die Bedeutung für die Praxis, physikalische Grundlagen, Einsatzgrenzen sowie die Bedienelemente waren weitere Punkte.

Ausführliche praktische Einweisungen zum Zubehör wie Schleifkorbtrage, Krankentragenhalterung, Absturzsicherung, Auf- und Abseilgeräte, automatischer Wasserwerfer, Einsatz von Geräten im Rettungskorb, zum Notbetrieb, falls die Bedieneinrichtungen aufgrund von Fehlern in der Elektrik oder der Hydraulik ausfallen, nahmen eine großen Raum ein. Ausbilder Wein stellte den Teilnehmern Aufgaben wie das hineinfahren in ein Gebäude mit der Drehleiter, aber auch das abstellen des Rettungskorbes hinter einem Hindernis sowie das anleitern im Zusammenhang mit verschiedenen Hindernissen, der Wasserbetrieb über die Drehleiter und der Unterflurbetrieb waren zu meistern.

Die praktischen Übungen mussten vom Drehleitermaschinisten mit dem Einweiser paarweise im Wechsel abgearbeitet werden. Hierbei wurden Handzeichen sowie das Einzeichnen der Drehleiter geschult und praktische Tipps vermittelt.

Nach Abschluss der praktischen Übungen mussten die Teilnehmer eine theoretische Prüfung ablegen. Hierbei konnte Ausbilder Sascha Wein die Teilnehmer Daniel Schmitt, Christoph Heinen, Birgit Kritter, Marc Brenneisen, Sven Ehrhardt, Ralf Innetsberger, Eric Strecker, Niko Eberhardt, Matthias Arnold und Michael Emmel beglückwünschen. Vize-Kommandant Lars Hoffmann gratulierte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018